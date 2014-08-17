«القوي العاملة» بالسويس: جميع العمالة غير المنتظمة مؤمن عليهم ولهم علاج مجاني

قال خالد أبو بكر، وكيل وزارة القوي العاملة بالسويس، إن جميع العمالة غير المنتظمه العاملين بشركات مقاول تسدد اشتراكات وأموال التأمينات لوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لهم الحق فى العلاج المجاني لأنهم مؤمن عليهم بشكل رسمي .

وأضاف وكيل وزارة القوي العاملة، فى تصريحات صحفية، أنه يطالب أى عامل أصيب بهذه الشركات بالحضور لوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية والحصول على خطاب لمستشفى التأمين بالمحافظة لتلقي العلاج.

وتابع أنهم يسعوا بكل الطرق للحفاظ على العامل فى كافة المجالات والتأمين عليه وتوفير له علاج شامل وحمايتهم من أى مشاكل.