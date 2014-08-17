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الجيش النيجيري يطهر معسكرا للمسلحين قرب تشاد ويقتل 17 منهم

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الجيش النيجيري يطهر معسكرا للمسلحين قرب تشاد ويقتل 17 منهم الجيش النيجيري يطهر معسكرا للمسلحين قرب تشاد ويقتل 17 منهم

ارشيفية

أعلن الجيش النيجيري تطهير معسكر بمنطقة (بودورام) بالقرب من بلدة (دورون باجا) بولاية (بورنو) شمال شرق نيجيريا من مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة الذين استخدموا المعسكر في التدريب وتخزين الأسلحة.

وأكد بيان للجبش اليوم مقتل 17 مسلحا ومطاردة الباقين بالقرب من بحيرة تشاد التي تطل عليا عدة دول بينها نيجيريا، مؤكدا هروب العديد من المسلحين وهم يرتدون النقاب واختلاطهم بالسكان في محاولة للتخفي.

كما أكد شهود عيان في المنطقة حدوث اشتباكات بين قوات الأمن التشادية ومسلحين يعتقد أنهم أعضاء بوكو حرام، بينما ذكر مصدر أمني نيجيري أن قوات أمن تشاد تمكنت من تحرير أكثر من 80 من الرهائن الشباب الذين اختطفهم مسلحون من الجماعة من قرية (دورون باجا) منذ أيام وذهبوا بهم إلى الأراضي التشادية، مشيرا إلى عبور المحررين من تشاد إلى نيجيريا خلال الساعات الماضية.

 

أ ش أ

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