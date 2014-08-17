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مصرع وإصابة 4 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز أبنوب بأسيوط

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مصرع وإصابة 4 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز أبنوب بأسيوط مصرع وإصابة 4 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز أبنوب بأسيوط

 

أرشيفية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين فى  تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي  ”العبايدة” و”البهية” بمركز أبنوب بأسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من هانى عويس مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين من عائلة “العبايدة ” فى تجدد خصومة ثأرية بينهما وبين عائلة “البيهة” إحدى عائلات قرية الشنابلة وتعود الخصومة الى عام 2013 ووجود قتلى بين الطرفين .

وقام ضبط مباحث مركز شرطة أبنوب برئاسة المقدم محسن شريت بمداهمة منازل البيهة وتم ضبط 1000 طلقة نارية متنوعة و3 قطع سلاح وتحرر محضر بالواقعة.

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