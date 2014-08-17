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كوريا الشمالية تهدد بضربة وقائية ضد سول وواشنطن

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كوريا الشمالية تهدد بضربة وقائية ضد سول وواشنطن كوريا الشمالية تهدد بضربة وقائية ضد سول وواشنطن

ارشيفية

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الأحد التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم، مهددة بضربة وقائية ضدهما ما يصعد من حدة التوترات بين الكوريتين .

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم هيئة الأركان الكورية الشمالية انتقاده للتدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن باعتبار أنها بروفة لغزو الشمال.

وقال “إن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تدعي الدولتان أنها تهدف إلى الردع، هي تدريبات للحرب النووية بهدف تنفيذ ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية”.

وأضاف ” إن سول وواشنطن أعلنتا عن تحويل استراتيجية الردع لتدريبات فعلية ، ولذلك فإن كوريا الشمالية هي التي ستبدأ بتوجيه ضربة وقائية ضد الجنوب في وقت حددته”.

وتابع قائلا ” إنه ينبغي على كوريا الشمالية توجيه ضربة استباقية إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتحويل الجنوب إلى بحر من النار والأنقاض عندما تتخذ قرارا حازما” ، مؤكدا أن الجيش الكوري الشمالي يقف على أهبة الاستعداد من أجل ذلك.

 

أ ش أ

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