«أبوظبي للتعليم» يستطلع أصحاب العمل في الخريجين

يعكف مجلس أبوظبي للتعليم حالياً على إجراء استبيان يهدف للتعرف على آراء المؤسسات والشركات وأصحاب العمل بشأن مستوى خريجي مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، وتأتي هذه المبادرات البحثية ضمن جهود المجلس للارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي بما يعزز تحقيق استراتيجية التطوير لهذا القطاع.

وكان المجلس قد أنهى العام الماضي دراسة تحليلية لنظام التعليم العالي في الإمارة، بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه هذا النظام وتحديد المتطلبات الاستراتيجية المقبلة، وقدَّم على إثرها خطة استراتيجية متكاملة بغرض تحقيق أهداف رئيسية عدة وهي رفع جودة التعليم مع وضع معايير صارمة للحصول على التراخيص، وتوفير الحوافز لضمان التطوير المستمر، وتشجيع البحوث والأنشطة الإبداعية.

بالإضافة إلى توفير برامج المنح الدراسية اللازمة لإعداد الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمنتجة والمنافسة، وربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والأجندة التعليمية للإمارة.

أبرز القضايا

واهتمت الخطة بعدد من القضايا المهمة كالحوكمة، والربط بين الجامعات وبعضها البعض، والفرص التعليمية المتاحة، ونوعية الدراسات المهنية، وجودة التعليم، وقضية تدويل التعليم وأعداد الطلاب الذين درسوا في الخارج، وطبيعة اللغات الأجنبية المسجلة في الجامعات.

وقضية التمويل بمعنى مصادر تمويل الجامعات، وقضية سوق العمل وارتباطها بمخرجات التعليم ، بالإضافة إلى قضية البحث العلمي من حيث الأنشطة البحثية بالإمارة وعمليات التمويل في هذا المجال.

وكانت الدراسة التحليلية قد خلصت إلى عدد من التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي تشمل ضآلة نسبة الطلاب الإماراتيين المسجلين في منظومة التبادل الطلابي مع الجامعات العالمية، وضآلة نسبة أعضاء هيئات التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات عالمية كبرى.

وهذا مؤشر على ضعف نوعية التعليم وأعضاء هيئة التدريس، وضعف نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، وهي تقلَّ عن 10 طلاب لكل مدرس في الجامعات الحكومية أو الخاصة، وتزيد على 10 في الجامعات الدولية الكبرى.

تحديات التخصص

وتضمنت التحديات، تواضع أعداد البحوث العلمية والمؤلفات المقدَّمة من أعضاء هيئة التدريس وتفاوتها كثيراً بين الجامعات، وضآلة نسبة الملتحقين بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك مشكلة عدم التحاق الذكور بتخصص التربية لمحدودية كليات العلوم وعدم معرفة الطالب بمجالات العمل، بالإضافة للتحدي الخاص بقلة أعداد المدرسين المواطنين في الجامعات إذ تبلغ نسبتهم 3% فقط.

بالإضافة إلى تحديات البحث العلمي وأهمية ربط منظومة البحوث باحتياجات الإمارة، وعدم وجود معلومات كافية لدى المؤسسات الأكاديمية لربط خريجيها بسوق العمل، ودور مجلس أبوظبي للتعليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وكيف يمكن توظيف هذا الدور في ضبط عدد الجامعات بما يتناسب مع عدد الطلاب، وضبط كفاءة العملية التعليمية أكثر من الكم.

خطة خمسية

وضع قطاع التعليم العالي بالمجلس للتغلب على هذه التحديات مجموعة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية للتنفيذ خلال خمس سنوات (2013 – 2017)، شملت إنشاء هيئة لتمويل البحث العلمي وربطها بخطة أبوظبي 2030، وربط التعليم بسوق العمل من خلال مؤسسات مختصة وتوجيه البعثات الخارجية.

ومشروع ربط الجامعات إلكترونياً بهدف تصنيف الطلاب ومعرفة توزيعاتهم وتخصصاتهم، والتعرُّف إلى فرص العمل اللازمة لاستيعابهم، ويمكن من خلالها إرشاد الطالب لتغيير التخصص إذا لزم، كذلك الارتقاء بالجودة.