بالفيديو .. نجل مرسى يسب المصريين

أذاع الإعلامى أحمد موسى مكالمة مسربة لأسامة محمد مرسى نجل الرئيس المعزول محمد مرسى مع مذيعة فضائية "العربية".

قال أسامة مرسى، خلال المكالمة المسربة لمذيعة العربية، متحدثاً عن نزول المصريين للتفويض "الشعب كله نزل إمبارح يقولك خلصنا منهم، يا ولاد الكلب، اللى ماتوا دول أطهر منهم كلهم، الـ120 اللى ماتوا أطهر من الشعب كله يا بلد رمم يا ولاد الكلب يا قتلة، مضيفاً "بيقتلوهم قتل جماعى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، محدش طالع فى البلد يقول اللى حصل جريمة، كله خايف؟ إيه البلد دى؟ والله إن ما انتصروا وإن ما قامت عليهم ثورة، والله يحرم عليه تراب البلد دى؟ مواصلا حديثه "دول الوحيدين اللى لما يتقتلوا مش مهم عشان دول إخوان، الطبيعى إنهم يموتوا، من 50 سنة بيتقتلوا مفيش جديد، بلد معندهاش نخوة".

شبكةعيونالإخبارية

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