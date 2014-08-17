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مصادر تكشف مفاجــأه عن «كتيبة حلوان»

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مصادر تكشف مفاجــأه عن «كتيبة حلوان» مصادر تكشف مفاجــأه عن «كتيبة حلوان»

قالت مصادر تابعة لتنظيم الإخوان لـ«الوطن»: إن ما يُسمى بـ«كتيبة حلوان المسلحة»، التى ظهرت فى بثه بعض أنصار «التنظيم»، على مواقع التواصل الاجتماعى يُهددون فيه باستهداف رجال الجيش والشرطة، تضم 200 مسلح، يقودها أيمن عبدالغنى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، صهر خيرت الشاطر، نائب مرشد «التنظيم». فيما قالت مصادر سيادية، إن التحريات الأمنية كشفت هوية عدد من عناصر هذا «التنظيم»، وإن القبض عليهم خلال ساعات. وأضافت أن هذه العناصر من سكان قرى تابعة لمنطقة حلوان، وأن قيادات إخوانية وفّرت لهم السلاح، عبر شرائه من تجار سلاح فى سيناء. وكان شباب الإخوان، بقيادة عمرو فراج مؤسس « رصد»، قد بثوا مقطع فيديو أمس الأول، لمجموعة ملثمة تسمى نفسها «كتيبة حلوان»، يعلنون فيه استهداف قوات الجيش والشرطة، وقال أحد الملثمين فى الفيديو: «الجيش يدعم الداخلية لقتلنا»، فهتف الملثمون: «مفيش سلمية مع الداخلية»، و«الله أكبر.. هى لله». وقال الدكتور أمل عبدالوهاب، القائد السابق لتنظيم الجهاد فى : إن «كتيبة حلوان»، شُكّلت بهدف تقسيم الدولة المصرية، واستهداف الجيش المصرى لخدمة إسرائيل، فيما أكد محمد توفيق، القيادى السابق بحزب البناء والتنمية: إن أيمن عبدالغنى، زوج ابنة خيرت الشاطر، هو من يقود كل المجموعات المسلحة. من جهته، قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إن فريقاً أمنياً يعكف حالياً على تحديد هوية 12 شخصاً ظهروا فى مقطع الفيديو، وموعد وموقع تصويره، فيما تكثّف الأجهزة الأمنية جهودها، بالتنسيق مع مباحث الاتصالات والإنترنت لتعقُّب المسئولين عن رفعه. وأفاد مصدر أمنى، بأن الفيديو صُوّر فى منطقة شعبية على أطراف مدينة حلوان، وأن العناصر التى ظهرت فيه متهمة فى وقائع حرق شرطة النجدة والمرور بحلوان.

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