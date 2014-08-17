أحد المتهمين بالانتماء لـ«كتائب حلوان»: «الشباب لهم حق حمل السلاح.. والإخوان لم يسفكوا الدماء»

قال المحمدي محمد، أحد المتهمين في قضية «كتائب حلوان»، إنه أحد مصابي ثورة 25 يناير، وتم تكريمه من القوات المسلحة بعد اشتراكه في حملات اجتماعية عديدة، على حد قوله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساءً» المذاع عبر شاشة «دريم2»، مساء أمس السبت:” أنه موجه له 9 اتهامات بتكدير الأمن العام، والمشاركة في أعمال الشغب، متابعًا: «أنا من مصابي الثورة، وتعرضت لطلق ناري، ولحد النهارده حقي مرجعش” .

وتابع: «الشباب اضطر لحمل السلاح، وده مش غلط، لأن فيه بنات بتغتصب في السجون، وفي ناس بتتعذب داخل قسم عين شمس، وأنا مبخفش من الجيش ولا من الداخلية»، حسب تعبيره.

واستنكر اتهامات البعض له بالانتماء لجماعة الإخوان، قائلاً: «الإخوان لم يسفكوا الدماء، ومات منهم 4000 واحد في اعتصام رابعة العدوية، وهم اتظلموا رغم إن اعتصامهم السلمي»، على حد وصفه.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر نحو 12 مسلحًا ملثمًا أطلقوا على أنفسهم اسم «كتائب حلوان»، وهددوا باستهداف قوات الشرطة فى مناطق جنوب القاهرة، فى أول ظهور علنى لتنظيم مسلح فى شوارع القاهرة، بعد ساعات من هجوم مسلح أسفر عن مقتل شرطى فى حلوان، وهجوم آخر على نقطة شرطة الوالدة بذات المنطقة، أسفر عن إصابة شرطى آخر.