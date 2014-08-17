حلقة نقاشية بعنوان ” تدوير المخلفات .. كنوز كامنة ” بمركز النيل للإعلام ببورسعيد

عقد مركز النيل ببورسعيد حلقة نقاشية بعنوان ” تدوير المخلفات ..كنوز كامنة ” استضاف فيها المهندسة أسماء دياب المفتشة بالادارة العامة لشئون البيئة و محسن الجوهري مدير جمعية أصدقاء البيئة و قد دارت فعاليات الحلقة حول أهمية تدوير المخلفات بكافة أنواعها و الاستفادة منها إقتصادياً و بيئياً و تجارب الدول الناجحة في التعامل مع المخلفات و تحويلها الى منتجات تدر مبالغ كبيرة عليها و تحميها من الآثار السلبية لتراكم المخلفات بطريقة خاطئة .

وأضافت قالت مرفت الخولي مدير مجمع اعلام بورسعيد :” من أبرز الدول الناجحة في هذا المجال تجربة الصين و التي استوردت المخلفات الصلبة مثل البلاستيك من مصر .

و أكدت الحلقة على أهمية رفع الوعي المجتمعي بالتنسيق بين أجهزة الدولة الرسمية و منظمات المجتمع المدني حول الأساليب الحديثة لتدوير المخلفات و التخلص منها بطريقة تساعد على الحفاظ على صحة المواطنين و الاستفادة اقتصاديا من تلك الكنوز الكامنة في كافة أنواع المخلفات. وقد خرجت الحلقة بعدة توصيات أهمها المطالبة بإعدة تشغيل مصنع تدوير المخلفات ببورسعيد بعد تحديثه للاستفادة من المخلفات الهائلة الخارجة من المحافظة يومياً و التوعية بضرورة فصل المخلفات المنزلية من المنبع لتسهيل عملية الفرز.