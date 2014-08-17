9 غارات أمريكية جديدة قرب أربيل وسد الموصل بالعراق

قالت القيادة الأمريكية الوسطى إن طائرات أمريكية شنت، السبت، 9 غارات جوية على مقاتلي «داعش» قرب مدينة أربيل عاصمة إقليم شمال العراق، وسد الموصل في محافظة نينوي، شمالي العراق.

وأوضحت القيادة في بيان نشره موقع وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أن الغارات نفذتها طائرات أمريكية مقاتلة وأخرى بدون طيار، وحققت أهدافها بنجاح؛ حيث دمرت أو ألحقت أضرارا بأربع حاملات أفراد مدرعة وثمانية مركبات مصفحة، ومركبتي من طراز همفي.

ولفت البيان إلى أن «كل الطائرات غادرت المناطق التي جرى قصفها بأمان».

وإثر استيلاء «الدولة الإسلامية» على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي (شمالي العراق) في يونيو الماضي، أثار تقدمها السريع إلى حدود إقليم شمال العراق قلق بغداد والمجتمع الدولي.

وعلى خلفية ذلك، بدأت طائرات أمريكية منذ الـ 8 من شهر أغسطس الجاري، شن غارات على أهداف تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، توجيهات بهذا الخصوص، معللة ذلك بتهديد مقاتلي هذا التنظيم «المصالح الأمريكية وإقليم شمال العراق المستقر»، وكذلك «استهدافهم للأقليات».

وسقط سد الموصل، وهو أكبر سدود العراق، في يد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» في وقت سابق من الشهر الجاري، وحاليا تسعى قوات من البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) إلى استعادة السيطرة عليه بغطاء جوي أمريكي.

السيطرة على هذا السد، الذي يقع على نهر دجلة، تمنح مقاتلي «الدولة الإسلامية» القدرة على إغراق المدن وقطع إمدادات المياه والكهرباء الحيوية.

والخميس الماضي، تعهد «أوباما» بمواصلة توجيه ضربات جوية لحماية منشآت أمريكية بالعراق، فيما دعا العراقيين إلى الاتحاد لهزيمة من وصفهم بـ«المتشددين».