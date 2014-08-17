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«العدل» الأمريكية تواصل جهودها للانتهاء من التحقيق في مقتل «مايكل براون»

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قال حاكم ولاية ميزوري الأمريكية جاي نيكسيون، إن وزارة العدل الأمريكية تبذل جهودا حثيثة من أجل الانتهاء من التحقيق في مقتل الشاب مايكل براون، البالغ من العمر 18 عاما على يد رجال الشرطة .

وأضاف حاكم الولاية في بيان أذاعته وسائل الإعلام الأمريكية، أنه على الرغم من أن كثيرا من المحتجين حاول توصيل صوتهم بصورة سلمية إلا أن الولاية لن تسمح لعدد قليل بأن يقوم بأعمال سلب ونهب تضر بمواطني الولاية.

وأشار إلى أن هناك 40 من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» انضموا إلى التحقيقات حيث يستمعون إلى عشرات من شهود العيان حول حادث إطلاق النار.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق حظر التجول اعتبارا من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا.

وكان رجال الشرطة كشفوا يوم الجمعة عن اسم رجل الشرطة الذي تورط في إطلاق النار على الشاب الأمريكي، زاعمين أنه كان يحاول سرقة سيجار في عملية سطو على أحد المتاجر بالولاية.

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