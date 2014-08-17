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كينيا تعتزم منع دخول المسافرين القادمين من دول فيروس «إيبولا»

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قالت وزارة الصحة الكينية، السبت، إن البلاد ستضع حظرا على دخول الأشخاص القادمين من مناطق غرب أفريقيا المتضررة من فيروس «إيبولا».

ويهدف الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء، إلى منع دخول المسافرين القادمين على رحلات جوية من سيراليون وليبيريا وغينيا على أمل السفر إلى كينيا في الجزء الشرقي من القارة.

وفي الوقت نفسه قررت شركة الخطوط الجوية الكينية إلغاء رحلاتها إلى ليبيريا وسيراليون اعتبارا من الثلاثاء.

ويعتبر مطار نيروبي معبرا مهما للرحلات الجوية في جميع أنحاء القارة.

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