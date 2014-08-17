مساعد وزير الداخلية: تقرير«هيومان رايتس» تحريضي سلبي وتدخل سافر

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن تقرير «هيومن رايتس» عن «فض رابعة» يعتبر تدخلا سافرا في الشأن المصري، لافتا إلى أن البيان تحريضي ويتسم بالسلبية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان في حوار على قناة «القاهرة والناس»، أن «التحيه لكثير من منظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر لأنها هاجمت هذا التقرير التي لم يشر إلى مصادر معنية ولا حكومية، ويعتبر تدخلا سافرا في الشأن المصرى».

وأوضح «عبدالكريم» أن«تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تضمن كثيرا من الأخطاء، وأنه تقرير أحادي وعنوانه (مذبحة رابعة)، خير دليل على أنه تحريضى وأغفل كثيرا من الحقائق».