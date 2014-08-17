أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مساعد وزير الداخلية: تقرير«هيومان رايتس» تحريضي سلبي وتدخل سافر

  • مصر
  • 9
Google+ Print

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن تقرير «هيومن رايتس» عن «فض رابعة» يعتبر تدخلا سافرا في الشأن المصري، لافتا إلى أن البيان تحريضي ويتسم بالسلبية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان في حوار على قناة «القاهرة والناس»، أن «التحيه لكثير من منظمات حقوق الإنسان العاملة في لأنها هاجمت هذا التقرير التي لم يشر إلى مصادر معنية ولا حكومية، ويعتبر تدخلا سافرا في الشأن المصرى».

وأوضح «عبدالكريم» أن«تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تضمن كثيرا من الأخطاء، وأنه تقرير أحادي وعنوانه (مذبحة رابعة)، خير دليل على أنه تحريضى وأغفل كثيرا من الحقائق».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية