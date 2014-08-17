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إحالة شيرين عبد الوهاب لمحكمة الجنح بتهمة سب شريف منير

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إحالة شيرين عبد الوهاب لمحكمة الجنح بتهمة سب شريف منير إحالة شيرين عبد الوهاب لمحكمة الجنح بتهمة سب شريف منير

السبت 16-08-2014 21:51

أُحيلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح، بقرار من المستشار طارق أبوزيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وذلك بتهمة سب الفنان شريف منير وإتلاف منزله وتهديده.

 

ويذكر أن الفنان شريف منير كان قد تقّدم ببلاغ ضد إلى قسم المقطم، وقام بعمل محضر في القضية رقم 2014 / "3237" الشهر الماضي، بعد أن رفضت الفنانة التحدّث معه بشأن الأضرار التي سببتها له، فضلاً عن إنها قامت بسبه وشتمه بوجود عائلته والجيران، حسب ما كتب منير وقتها على صفحته الخاصة في موقع "الفيس البوك".

 

 

 

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