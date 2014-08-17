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سلمى رشيد تُطلق أول فستان من تصميمها عبر "تويتر"

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سلمى رشيد تُطلق أول فستان من تصميمها عبر "تويتر" سلمى رشيد تُطلق أول فستان من تصميمها عبر "تويتر"

السبت 16-08-2014 23:07

نشرت الفنانة المغربية نجمة "سوبر ستار" في نسخته الثانية سلمى رشيد، صوراً لأول فستان من تصميمها، طويل وبدون أكمام، إذ كتبت سلمى على صفحتها الشخصية في "تويتر": "مساء الخير توحشتكم بزااف - هدول صور لأول فستان من تصميمي".

 

وبعد نشر الصورة، عبّر جمهور سلمى عن إعجابهم بالفستان، وتمنوا لها التوفيق في المهنة التي أعلنت العام الماضي أنها ستُتقنها، وبالفعل فعلت... فما رأيكم بتصميمها ؟

 

 

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