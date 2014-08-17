وائل رمضان بخير بعد تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة!

تماثل الفنّان والمخرج السّوري وائل رمضان للشفاء التّام بعد تعرّضه مؤخّراً لنوبة قلبية مفاجئة، بينما كان يقوم بتصوير مشاهده ضمن مسلسل "شهر زمان" للمخرج زهير قنوع.

ويتواجد رمضان في الوقت الحالي في مدينته اللاذقية مع زوجته الفنانة سلاف فواخرجي وأولاده، على أن يعود إلى العاصمة دمشق عمّا قريب.

يذكر أن رمضان يجسّد في مسلسل "شهر زمان" دور "فوّاز" وهي شخصية سلبيّة من أولئك الذين أفرزتهم الأحداث في سوريا.

ومسلسل "شهر زمان" عمل اجتماعي يتحدث عن الأزمة السوريّة وتجّار الحرب، ضمن قصص عدّة وخطوط درامية لشخصيات قضوا شهراً من الحزن والقهر والأمل والحب.

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