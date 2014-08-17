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مراسم وداع روبن ويليامز ستكون خاصة وبعيدة عن الإعلام

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السبت 16-08-2014 23:26

كشفت عائلة النجم الراحل Robin Williams أن مراسم وداعه ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة في San Francisco، وسيقام بالمناسبة إحتفالاً تأبينياً خاصاً بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، بعيداً عن أعين الإعلام.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن Susan Schneider أي زوجة Williams الثالثة تتولى متابعة التحضيرات، كما أن العديد من الأقارب والأصحاب سيصلون إلى San Francisco لحضور مراسم الوداع.

ومن جهة أخرى، ستقام خلال الأسابيع القادمة مسرحية تكريمية للممثل Robin Williams، على مسرح Throckmorton في كاليفورنيا، لكن حتى الآن لم تكشف أية تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

يشار إلى أن شرطة ولاية Marin County شمال كاليفورنيا، عثرت على النجم ميتاً نتيجة الاختناق داخل شقته في تيبورون، قرابة ظهر يوم الإثنين الماضي، ورجحّت العديد من التحقيقات أن يكون قد إنتحر.

 

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