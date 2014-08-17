غادة عبد الرازق: ما المشكلة أن تكون المرأة رئيس لأي دولة؟

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنها ستبدأ دراسة تفاصيل حياة الملكة المصرية شجرة الدر لتجسيد دورها في مسلسل يرصد قصتها، سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل، موضحةً أنها حينما قرأت عن الملكة في كُتب التاريخ، اكتشفت أشياء كثيرة لم تكن تعرفُها، وعبّرت عن إعجابها الشديد بشخصية هذه الملكة، التي حكمت مصر واستطاعت في فترة قصيرة أن تفرض نفسها بقوّة، على حد قول الفنانة.

وتابعت عبد الرازق، أن الملكة تحدّت الرجال في نموذج يؤكد أن المرأة بإمكانها فعلاً أن تتولى زمام الحكم وتكون رئيسة في أي دولة، ولكن الفرصة فقط هي التي ليست متاحة على حد تعبير الممثلة، وتساءلت أين المشكلة في أن تكون المرأة رئيس؟.

وأشارت عبد الرازق أنها بالرغم من عشقها لشخصية شجرة الدر، إلا أن حلمها في تجسيد حياة الملكة "حتشبسوت" على الشاشة لن ينتهي، وأوضحت أن هذا الحلم يراودها منذ أعوام، وقالت: "إن شاء الله سيكون حقيقة يوماً".

يذكر أن أخر أعمال غادة كان من خلال مسلسل "السيدة الأولى"، الذي جمعها بالفنان ممدوح عبد العليم والذي عُرض في شهر رمضان الفائت.

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