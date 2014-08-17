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زينب أسامة تعلن عن موعد ثانٍ لإطلاق أغنيتها الأولى...والسبب "الحداد"

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زينب أسامة تعلن عن موعد ثانٍ لإطلاق أغنيتها الأولى...والسبب "الحداد" زينب أسامة تعلن عن موعد ثانٍ لإطلاق أغنيتها الأولى...والسبب "الحداد"

الأحد 17-08-2014 01:07

أعلنت الفنانة المغربية زينب أسامة عن موعد ثانٍ لإطلاق أغنيتها الأولى " خليك معايا "، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بعدما تم تأجيل موعد إطلاق الأغنية في عيد الفطر حسب ما كان مقرراً.

وسبق واعتذرت الفنانة لجمهورها عن عدم إطلاق أغنيتها الأولى في مسيرتها الفنية، وذلك بسبب الحداد على روح خالتها المتوفية حديثاً.

يذكر أن الأغنية هي باللهجة المغربية، من كلمات تاج الدين جبار، وألحان DJ Feat، فيما سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وتحضّر أسامة لأغنية أخرى باللهجة المصرية، ستطلقها بعد أغنيتها الأولى.

 

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