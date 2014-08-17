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محمود بدر: لا مبرر لتأجيل انتخابات النواب والأمن قادر على تأمينها

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محمود بدر: لا مبرر لتأجيل انتخابات النواب والأمن قادر على تأمينها محمود بدر: لا مبرر لتأجيل انتخابات النواب والأمن قادر على تأمينها

أكد محمود بدر، منسق حركة «تمرد» أن الانتخابات البرلمانية هى الخطوة الأخيرة لإتمام خارطة الطريق وإنجاح ثورة 30 يونيو نجاحاً تاماً واستكمال بناء .

وأوضح «بدر» فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية دريم 2 ، أن الثورة سوف تكتمل بإجراء الانتخابات فى موعدها، مضيفاً: «لا يوجد أى مبرر لتأجيل إجراء الانتخابات».

وأضاف «بدر»: « لا يزال هناك 4 شهور حتى موعد إجراء الانتخابات، وهى فترة كافية تستعد فيها الأحزاب والتحالفات الانتخابية، أما بالنسبة للتأمين سيقوم الجيش والشرطة بهذه المهمة على أكمل وجه» .

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