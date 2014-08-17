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بابا الفاتيكان يدعو تريكة وجمعة لمباراة السلام مع ميسي ومارادونا

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بابا الفاتيكان يدعو تريكة وجمعة لمباراة السلام مع ميسي ومارادونا بابا الفاتيكان يدعو تريكة وجمعة لمباراة السلام مع ميسي ومارادونا

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس الأول الثنائي محمد أبوتريكة ووائل جمعة لاعبي الأهلي المعتزلين لمباراة من أجل السلام على هامش إعلاء حلول سلمية لحرب غزة بمشاركة نجوم العالم الحاليين والقدامي مثل ميسي ونيمار وزيدان ومارادونا.

ووجه بابا الفاتيكان دعوته للاعبين من كل الأديان للمباراة التي ستقام في الأول من سبتمبر على ملعب الأولمبيكو في روما للمشاركة في المباراة.

ودعا أيضا بابا الفاتيكان اللاعب الإسرائيلي يوسي بن عيون لاعب مكابي حيفا الحالي والذي لعب في صفوف تشيلسي وأرسنال وليفربول سابقا.

ومن المنتظر أن يشارك نجوم أخرين في المباراة مثل رونالدينيو وزانيتي ونيمار وروبرتو باجيو.

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