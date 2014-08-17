إبراهيم حسن عن تجمع وايت نايتس: تدريبنا في موعده

أكد إبرهيم حسن مدير الكرة بنادي الزمالك أن موعد تدريبات الفريق يوم الأحد لن تتأثر بتجمع مجموعة أولتراس وايت نايتس.

وكانت أولتراس وايت نايتس التابعة لنادي الزمالك قد أكدت عبر بيان لها عن تجمعها يوم الأحد من أجل التضامن مع أفراد المجموعة المقبوض عليهم.

وعن تجمع وايت نايتس، أوضح إبراهيم حسن لـFilGoal.com أن مران الفريق المسائي لن يتأثر بالتجمع، ولن يتغير موعده.

ويستعد الزمالك للسفر إلى السودان من أجل ملاقاة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وعلي الرغم من نهاية آمال الزمالك من التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الخسارة الأخيرة أمام فيتا كلوب، إلا أن أزمة فيتا كلوب مع الكاف قد تعيد الزمالك من جديد.

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