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وكيل إمارة نجران يوجه بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات مخططات سكنية

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وكيل إمارة نجران يوجه بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات مخططات سكنية وكيل إمارة نجران يوجه بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات مخططات سكنية

    وجه وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني عدداً من الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة بتشكيل لجنة عاجلة تقوم بعمل دراسة متكاملة للاحتياجات التي يجب العمل على توفيرها بالمخططات السكنية التي تقع بتجاه شرق وشمال  مطار نجران الاقليمي وذلك لما تشهده تلك المخططات من نمو سكاني وعمراني متزايد.

وأكد القحطاني بأهمية أن تكون تلك الدراسة شاملة ومستوفاة مع أهمية المسارعة في الرفع بما تتوصل إليه تلك اللجنة ليتم على ضوئها العمل على توفير ما تحتاجه تلك المخططات السكنية من خدمات ليستفيد منها المواطنون.

وشددّ وكيل إمارة منطقة نجران على اللجنة المشكلة بالتأكد من وفرة الطرق المؤدية إلى جامعة نجران وسعتها نظراً لما تشهده المخططات المحيطة بها من كثافة سكانية إضافة إلى دخول وخروج طلاب الجامعة.

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