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جامعة الطائف تعلن وظائف شاغرة بفرع محافظة تربة

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الطائف - هلال الحارثي

    أعلنت جامعة الطائف، ممثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن حاجتها إلى تعيين حراس أمن، من المواطنين السعوديين؛ وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة تربة. وأوضحت الجامعة في بيان لها أن التقدم لهذه الوظائف يتطلب عدة شروط، منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وألا يتجاوز مؤهله العلمي المرحلة الابتدائية. وأن يكون العمل موقتا بمكافآت مقطوعة شهرية قدرها2000 ريال، ومدة ساعات العمل 8 ساعات، موضحة أن عليهم الالتزام بالزي الرسمي لأعمال الحراسة، وأن يكون لديه القدرة للقيام بأعمال الحراسات الأمنية، ومن شروطها اللياقة الطبية. ودعت الجامعة من تنطبق عليهم الشروط ولديهم الراغبة في العمل التقدم بأوراقهم مكتملة في مقر عمادة فرع الجامعة بمحافظة تربة.

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