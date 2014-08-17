درس في الموضة من كيت ميديلتون

تلفتنا أناقة دوقة كامبريدج في كل مرة تظهر فيها أمام الكاميرات، فنتعلم منها أسلوب الأناقة الأرستقراطية، ونأخذ منها دروساً في البساطة والرقي.

عرفت دوقة كامبريدج بستايلها البسيط وأسلوبها المتواضع في تنسيق الملابس، وقد لاحظنا منذ أول أيام زواجها أنها لا تتردد مطلقاً في تكرار ارتداء فساتينها بتنسيقات مختلفة في كل مرة، وفي هذا الموضوع نستعرض معك أجمل الفساتين التي كررتها في إطلالاتها السابقة لتمشي على خطاها وتكرري أزياءك كالمحترفين.

تستثمر كيت ميديلتون مبلغاً مناسباً من المال في الإكسسوارات المحايدة كالحذاء اللحمي أو الأسود الذين ظهرا في إطلالاتها السابقة وعدد من حقائب السهرات، فهي تلجأ لهذه الإكسسوارات في إطلالاتها الرسمية على الدوام، لذلك لا تترددي في اقتناء حذاء لحمي وحذاء أسود مريحين حتى يتناسبا مع جميع إطلالاتك، واحرصي على تغيير الإكسسوارات في كل مرة تكررين فيها إحدى إطلالاتك.

كما يتميز ذوق الدوقة الأنيقة بأنه أقرب للرسمية والكلاسيكية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يبدو مناسباً لعمرها ولإطلالتها، وبذلك حافظت على أناقتها بأسلوب مناسب لمكانتها الاجتماعية كأحد أفراد العائلة المالكة.

شاهدي معنا كيف كررت كيت ميديلتون إطلالاتها، واستوحي منها طرقاً مختلفة لتكرري فساتينك وتوفري على نفسك الكثير من المال والجهد.

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