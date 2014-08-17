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كعكة "الترافل" المقرمشة بدون خبز

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كعكة "الترافل" المقرمشة بدون خبز كعكة "الترافل" المقرمشة بدون خبز

السبت 16-08-2014 19:02

المقادير

 للقاعدة:

125 غرام من الزبدة الذائبة

200 غرام من بسكويت القمح المكسّر

للحشو:

 300 ملليلتر من كريما الخفق

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم

بضع قطرات من مستخلص الفانيليا

200 غرام من الشوكولاتة الداكنة الذائبة

القليل من بودرة الكاكاو

قالب متحرّك القاعدة مغطّى قاعه بورق الخبز

 

 

طريقة التحضير

1 لإعداد طبقة القاعدة:تُخلط الزبدة مع البسكويت المكسر.ثم،يوضع هذا الخليط في القالب، بشكل يغطّي الأطراف، مع الضغط عليه.يبرّد لمدة 30 دقيقة، على الأقل، ليتماسك.

2 لإعداد الحشو:تُضاف الكريما، في وعاء،ثم يوضع كلّ من السكر الناعم ومستخلص الفانيليا فوقها.وتُخفق هذه المكوّنات، حتى تتكوّن قمم ناعمة في هذا الخليط.ثم، تُضاف الشوكولاتة المذابة، تدريجياً، ويُخفق هذا الخليط حتى يصبح سميك القوام، مع الحرص على عدم المبالغة في الخفق.

3 يوزّع خليط الحشو فوق طبقة البسكويت، بواسطة الملعقة، ويسوى.ثم، تبرّد "الترافل" لساعات عدة، أو طوال الليل، حتى يستقر الحشو،وتنثر بودرة الكاكاو على سطحها، قبل التقديم.

(هذه المقادير تكفي من 8 إلى 10 أشخاص).

 

 

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