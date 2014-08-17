مسؤول بـ«حماس»: على إسرائيل قبول المطالب الفلسطينية أو مواجهة حرب طويلة

نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية تصريحا لأسامة حمدان، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة، كتبها على حسابه بموقع «فيس بوك» قال فيه إن «العروض التي تم طرحها أمام الوفد الفلسطيني المشارك في المفاوضات المنعقدة بالقاهرة لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني».

وأضاف حمدان، حسبما نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، السبت، «على إسرائيل قبول مطالب الشعب الفلسطيني، وإلا ستواجه حربا طويلة».

كان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي توصلا، الأربعاء الماضي، إلى اتفاق بتمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 أيام تنتهي بعد غد الاثنين، ومن المقرر أن تبدأ في القاهرة، صباح الأربعاء المقبل، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في مسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.