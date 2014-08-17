مصدر أمني: إعادة رولف بوتشولز إلى مطار اسطنبول دون تحقيق

تفاعل متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار سلطات مطار دبي عدم السماح بدخول شخص يدعى رولف بوتشولز، يحمل الجنسية الألمانية وصاحب الرقم القياسي في ثقب جسده إلى الدولة.

وثمن المتابعون حرص الأجهزة الأمنية في الدولة على القرار الذي جنب الجمهور دخول الشخص كونه يشكل ظاهرة غريبة على مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا.

ونفى مصدرأمني لـ(البيان) طلب عدم ذكر اسمه، ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية بأن سبب منع بوتشولز من دخول الدولة يرجع إلى أنه زعيم جماعة عبدة الشيطان! مستنكراً هذه الادعاءات التي لا أساس لها كونه لا وجود لأي منظمات أو دور عبادة لعبدة الشيطان أو ما شابه في الدولة الا الديانات السماوية واصفاً هذه المعلومات بالمغلوطة، التي تسبب في بلبلة من دون داع، مفيداً بأنه لم يتم التحقيق مع الرجل وأعيد إلى المطار نفسه الذي قدم منه.

وعلق المصدر أن المؤسسات الامنية تقوم بواجبها في التصدي ومتابعة أي امور دخيلة على مجتمعنا مناشد الجمهور في حال رصد مثل هذه الحالات بابلاغ السلطات المعنية.

وعلق بوتشلز- الذي يحمل في جسده 453 ثقباً وقرنين في وجهه مشبهاً نفسه بالشيطان- فور ترحيله «يبدو أن هناك من يظن أنني أمارس السحر الأسود»، مضيفاً أنه فور دخوله لمطار دبي انتابت الجميع حالة من الدهشة والفضول بسبب شكله، فيما أعتقد البعض أنه ضمن عبدة الشيطان بسبب ملابسه وهيئته.

وكان بوتشولز مدعواً لعرض بأحد الفنادق الكبرى في دبي مساء الجمعة الماضي مع مجموعة من الراقصين والعارضين، ولكنه منع من الدخول إلى دبي وأعيد إلى مطار إسطنبول الوجهة التي قدم منها.

ولم تفصح- حتى الآن- أي مصادر عن أسباب منع بوتشولز من الدخول، وذكر متحدث من النادي الذي كان من المقرر أن يظهر فيه بوتشولز:«فشلت كل محاولات السماح له بالدخول وحاولت إدارة الفندق التدخل إلا أن طلبها قد رُفض بحجة الدواعي الأمنية».