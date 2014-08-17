إغلاق «تقليل الإغتراب» السبت وبدأ المرحلة الثالثة من التنسيق الأحد

أعلنت المهندسة هبة سلام، مدير مشروع التنسيق الإلكترونى، إنه تم إغلاق باب التقدم بطلبات تقليل الاغتراب، مساء السبت، أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة.

وأضافت «سلام»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن 52208 ألف طالب وطالبة من خريجى الثانوية العامة في المرحلتين الأولى والثانية تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب، مشيرة إلى أن عدد التحويلات وصل إلى 76730.

وتابعت أن الأحد، سيتم فتح المرحلة الثالثة من التنسيق لطلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم، بالكليات المتاحة، والتي لا يزال يوجد بها أماكن خالية، مشيرة إلى أن الطلاب المتخلفين عن التسجيل بالمرحلتين الأولى والثانية يمكنهم تسجيلها مع طلاب المرحلة الثالثة.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الاثنين المقبل (١٨ أغسطس)، ويستمر التنسيق ورقياً وإلكترونياً معاً حتى نهاية الشهر الجاري، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.