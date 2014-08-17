مركز بلاط يستعد لافتتاح عدد من المشروعات فى احتفال المحافظة بعيدها القومي

صرح المهندس صابر صقر رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد ان الوحدة المحلية لمركز بلاط تستعد لافتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لعدد آخر منها فى احتفال المحافظة بعيدها القومى حيث يتم افتتاح مرحلة تطوير محطة محولات كهرباء بلاط بعد أن تم رفع جهدها من 66 إلى 220 فولت، وبلغت تكلفة أعمال الإنشاءات والتطوير لمحطتى بلاط وأبو طرطور 150 مليون .

وقال رئيس مركز ومدينة بلاط إنه سيتم افتتاح مقر نادى بلاط الرياضى بعد عمليات الإحلال والتطوير وافتتاح مركز شباب بلاط والملعب الثلاثى بنادى بلاط بتكلفة مليون و395 ألف جنيه وافتتاح إنارة طريق قرية الحاجر بتكلفة 443 ألف جنيه وطريق شمس الحاجر بتكلفة 3 ملايين جنيه بطول 3000 متر.