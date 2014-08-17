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الخبير الإقتصادي رشاد عبده:مشروع قناة السويس في عهد “السيسي” أفضل من “الإخوان”

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الخبير الإقتصادي رشاد عبده:مشروع قناة السويس في عهد “السيسي” أفضل من “الإخوان” الخبير الإقتصادي رشاد عبده:مشروع قناة السويس في عهد “السيسي” أفضل من “الإخوان”

قال الخبير الإقتصادي الدكتور، رشاد عبده، إنه يُوجد فرق كبير بين طرح مشروع قناة السويس الجديدة في عهد ، وطرحه وقت جماعة الإخوان المسلمين، لأن من ضمن نصوص المشروع في عهد السيسي، لا يُوجد تمليك للأجانب، وأن إدارته مصرية خالصة.

وأضاف عبده في حوارٍ له ببرنامج “ في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء أمس :” أن من ضمن الفروق، تأكيد الرئيس السيسي على أن المشروعات التي ستكون موجودة على قناة السويس، سيطبق عليها القوانين المصرية، وكذلك أن لجنة من رئاسة الوزراء والجيش هي من تُدير المشروع، بعكس طرحه في وقت الإخوان، الذي كان يَلغي دور الجيش وهيئة قناة السويس، فضلاً عن أن المشروعات التي ستنتج بجانب القناة لا تخضع لأي قوانين مصرية “.

وأوضح عبده أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، وهو يقوم حالياً على تنفيذ برنامجه الانتخابي على أرض الواقع من خلال حفر قناة السويس الجديدة، وأن ذلك كله في مدة قصيرة.

من جهته قال رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، مجدي سليم، إنه بسبب هذا المشروع سيسهل حركة عبور السفن، وأنه على إثره سينتج مكوث للسفن، لأن وقت العبور لم يستغرق وقتاً طويلاً، مضيفاً أن هذا المشروع تأثيره على السياحة كبير “للغاية”.

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