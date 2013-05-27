الاتحاد العربى لعمال البترول يبحث غدا أثر المشكلات على الاقتصاد

تعقد الأمانة العامة للاتحاد العربى لنقابات عمال البترول والمناجم والكيماويات اجتماعها غداً، الثلاثاء، برئاسة فوزى عبد البارى الأمين العام لبحث تقارير عن أوضاع العمالة العربية فى هذه المجالات فى ظل الأحداث والمتغيرات التى تشهدها المنطقة العربية.

وتبحث الأمانة العامة المشكلات التى تواجه العاملين وآليات العمل بعد ثورات الربيع العربى وآثارها على اقتصاديات الدول العربية وزيادة معدلات البطالة ومناقشة وإقرار خطة نشاط الأمانة العامة والتى تهدف إلى التوسع فى برامج التدريب والتثقيف العمالى وتوقيع اتفاقيات مشتركة مع المنظمات الأعضاء فى الاتحاد لتوفير الرعاية الاجتماعية والحمائية للعاملين بالدول العربية.