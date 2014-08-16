مستثمرو شرم الشيخ يبحثون مع رئيس الوزراء إنشاء مدينة عمالية

ألتقي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مع مستثمري جنوب سيناء، عقب انتهاء لقاءه مع الجهاز التنفيذي ومشايخ البدو.

وناقش المستثمرين مع محلب، قانون مزدوجي الجنسية وحق الانتفاع، مؤكدين أن قانون منع التملك المزدوجي الجنسية من المصريين، يعيق الاستثمار.

وطالب هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، بإنشاء مدينة عملائه بين شرم الشيخ ودهب، لاستيعاب العمالة

> بالفنادق، ولجعلهم يستقروا في أعمالهم.

وقال الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار، إنه مع المستثمرين في إلغاء قانون منع التملك لمزدوجي الجنسية، ورفع مدة حق الانتفاع لأكثر من ٥٠ سنة.

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أنه مع المستثمر الوطني مع عدم إغفال الأمن القومي الذي يصب

> في مصلحة المستثمرين، مشيرًا إلي أنه سوف يهتم بمطلب المستثمرين في قانون إزدواج الجنسية وبحثه تشريعيًا، وكذلك إنشاء مدينة عمالية.

وطالب المستثمرين، أن يتولي مشروع نظافة وتدوير القمامة، شركة المقاولون العرب.