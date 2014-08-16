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مسؤول فلسطيني : إسرائيل تفرج عن 3 معتقلين احتجزوا خلال الحرب الأخيرة على غزة

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مسؤول فلسطيني : إسرائيل تفرج عن 3 معتقلين احتجزوا خلال الحرب الأخيرة على غزة مسؤول فلسطيني : إسرائيل تفرج عن 3 معتقلين احتجزوا خلال الحرب الأخيرة على غزة

أرشيفية

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن مسؤولا بوزارة الأسرى الفلسطينية قال “إن إسرائيل أفرجت عن ثلاثة معتقلين فلسطينيين كانت اعتقلتهم خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة المعروفة باسم (الجرف الصامد)”.

وأضاف المسؤول إن الوزارة تراقب أوضاع 26 معتقلا فلسطينيا محتجزين حاليا في سجن عسقلان ، منوها عن أن أحد المحامين التابعين للوزارة التقى أمس الأول الخميس مع 12 معتقلا.
> وأشار إلى أن الثلاثة المفرج عنهم هم : أحمد محمد أبو لاهيا من مدينة خان يونس ، وعبد القادر شلوف ، ونافذ شلوف من مدينة رفح.

ويقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بمداهمات يومية في مختلف مدن الضفة الغربية يتم خلالها اعتقال عشرات الفلسطينيين واقتحام وتفتيش المنازل ونصب الحواجز على الطرق.

أ ش أ

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