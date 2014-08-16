ضبط مخالفات مرورية وتموينية فى حملة أمنية بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط مخالفات مرورية وتموينية فى حملة أمنية، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون بمركز دشنا.

وكان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بضبط مخالفات متنوعة بدشنا، وكشفت التحريات، قيام حملة أمنية بإشراف العميد أسامة عايش مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط عدد7 توك توك بدون ترخيص، وعدد 8 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وعدد 20 مخالفة مرورية وعدد 68 حالة إشغال طريق ومقاهي بدون ترخيص.

كما تم ضبط ” عمرو . أ . م ” 23 سنة تاجر، لقيامه بتجميع أسمدة كيماوية محظور تداولها منها عدد 55 جوال نترات نشادر المخصوص، وعدد 24 جوال يوريا المحبب، وعدد 100 جوال سوبر النصر، وعدد 39 جوال يوريا مصنع بني سويف.

و تم ضبط السيارة رقم 54362 نقل سوهاج قيادة المدعو “أيمن .س . ج ” مقيم بمركز دار السلام وبمحافظة سوهاج محملة بعدد 100 جوال سماد نترات، فتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، لتتولى النيابة التحقيق.