المفتي ينتقد «ميزو»: لا يمكن السماح بالتطاول على «البخاري»

انتقد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تطاول البعض على الإمام البخاري وبعض الصحابة، والذين كان آخرهم محمد عبدالله نصر، الشهير بـ«الشيخ ميزو» الذي وصف فيها صحيح البخاري بـ«المسخرة».

وأوضح «علام»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن «هناك تجنيا واضحا على الإمام البخاري والصحابة، كما أنه علم من أعلام الإسلام، وله رصيد كبير في التاريخ الإسلامي والسنة النبوية، ولذلك فإن دار الإفتاء لا تقبل التطاول عليه».

وأوضح المفتي أن التشكيك في مصداقية صحابة الرسول في هذا التوقيت يزعزع الثقة في ثوابت الإسلام، واصفا التوقيت الذي صدرت فيه هذه التصريحات المسيئة بـ«الوقت المريب»؛ لأنه يصب في مصلحة الجماعات الإرهابية.

كما أدان ما تقوم به الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في العراق وغيرها من تهجير وقتل وتنكيل بالبشر.

وأكد أن «ظهور مثل هذه الجماعات المتطرفة بهذا الشكل والتطور السريع على الأرض يؤكد أن وراءه مؤامرة ضد الإسلام».