81 من أهالى أسرى غزة يزورون أبناءهم فى سجن "رامون " الإسرائيلى

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، بخروج 81 فلسطينيا من أهالى أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم فى سجن (رامون).

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن 81 فلسطينيا من بينهم 12 طفلا، توجهوا لزيارة 48 أسيرا من أسرى القطاع.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد سمحت قبل عدة أسابيع للأطفال من أهالى الأسرى دون سن الثامنة بزيارة ذويهم فى السجون، بعد منع دام ست سنوات، وذلك بموجب الاتفاق الذى وقع بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون بعد معركة الأمعاء الخاوية "سنحيا كراما" فى مايو الماضى براية مصرية.

من جانب آخر، قال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة اليوم، إن إسرائيل ما تزال تحتجز فى سجونها ومعتقلاتها قرابة 5 آلاف أسير فى ظروف قاسية تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية التى تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أنه من بين الأسرى 246 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الـ18، و14 أسيرة أقدمهن لينا الجربونى المعتقلة منذ ما يزيد على 11 عاما، بخلاف 12 نائبا فى المجلس التشريعى فضلا عن وزيرين سابقين، و162 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة، وأوضح أن من بين الأسرى يوجد 533 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو لمرات عدة.