أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - رامسي ' القاتل ' يكسر نحس افتتاحية أرسنال

Google+ Print
بالفيديو - رامسي ' القاتل ' يكسر نحس افتتاحية أرسنال بالفيديو - رامسي ' القاتل ' يكسر نحس افتتاحية أرسنال

نجح أرسنال في كسر نحس المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي بعد الفوز أمام كريستال بالاس يوم السبت بهدفين مقابل هدف واحد.

ومنذ الفوز علي إيفرتون خارج ميدانه بسداسية مقابل هدف واحد في افتتاح موسم 2009-2010 لم ينجح أرسنال في إحراز أي انتصار في لقاء افتتاحي، إلا أن الويلزي آرون رامسي نجح في كسر نحس الافتتاحية.

وسجل آرون رامسي هدفا قاتلا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، لينهي حالة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسجل أول ثلاث نقاط لأرسنال في الموسم الجديد.

وافتتح المدافع بريدي هانجلاند التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بعد خطأ من أليكسيس سانشيز.

شاهد - خطأ سانشيز يكلف أرسنال هدف

وقبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول أحرز المدافع الفرنسي لوران كوسيلني هدف التعادل لأرسنال بعد عرضية من سانشيز.

شاهد - كوسيليني يسجل بصناعة سانشيز

في الشوط الثاني كثرت التدخلات العنيفة بين الفريقين، عنف زاد من قلة تركيز لاعبي الفريقين لتكثر التمريرات المقطوعة في منتصف الميدان.

وكعادة أرسنال، خرج الإنجليزي كيران جيبس مصابا، ليحل الإسباني مونريال بدلا منه، إلى جانب خروج الفرنسي سانوجو ونزول الفرنسي الآخر أوليفير جيرو.

دخول جيرو غير من شكل أرسنال الهجومي، فزادت الفعالية الهجومية وكثرت التسديدات والعرضيات علي مرمي كريستال بالاس.

ضغط ترجمة آرون رامسي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بهدف قاتل أنهي آمال كريستال بالاس و أنهي عقدة افتتاحية أرسنال.

شاهد أهداف المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا