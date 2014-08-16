بالفيديو - رامسي ' القاتل ' يكسر نحس افتتاحية أرسنال

نجح أرسنال في كسر نحس المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي بعد الفوز أمام كريستال بالاس يوم السبت بهدفين مقابل هدف واحد.

ومنذ الفوز علي إيفرتون خارج ميدانه بسداسية مقابل هدف واحد في افتتاح موسم 2009-2010 لم ينجح أرسنال في إحراز أي انتصار في لقاء افتتاحي، إلا أن الويلزي آرون رامسي نجح في كسر نحس الافتتاحية.

وسجل آرون رامسي هدفا قاتلا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، لينهي حالة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسجل أول ثلاث نقاط لأرسنال في الموسم الجديد.

وافتتح المدافع بريدي هانجلاند التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بعد خطأ من أليكسيس سانشيز.

شاهد - خطأ سانشيز يكلف أرسنال هدف

وقبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول أحرز المدافع الفرنسي لوران كوسيلني هدف التعادل لأرسنال بعد عرضية من سانشيز.

شاهد - كوسيليني يسجل بصناعة سانشيز

في الشوط الثاني كثرت التدخلات العنيفة بين الفريقين، عنف زاد من قلة تركيز لاعبي الفريقين لتكثر التمريرات المقطوعة في منتصف الميدان.

وكعادة أرسنال، خرج الإنجليزي كيران جيبس مصابا، ليحل الإسباني مونريال بدلا منه، إلى جانب خروج الفرنسي سانوجو ونزول الفرنسي الآخر أوليفير جيرو.

دخول جيرو غير من شكل أرسنال الهجومي، فزادت الفعالية الهجومية وكثرت التسديدات والعرضيات علي مرمي كريستال بالاس.

ضغط ترجمة آرون رامسي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بهدف قاتل أنهي آمال كريستال بالاس و أنهي عقدة افتتاحية أرسنال.

شاهد أهداف المباراة