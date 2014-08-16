بالفيديو- الدماء تسيل من وجه تياجو موتا بعد اعتداء مهاجم باستيا عليه

(إفي): اعتدى مهاجم باستيا الفرنسي، البرازيلي برانداو في نفق غرف تغيير ملابس ملعب حديقة الأمراء على لاعب باريس سان جيرمان تياجو موتا عقب مباراتهما يوم السبت بالدوري الفرنسي.

وحقق باريس سان جيرمان أول فوز له في الدوري الفرنسي أمام باستيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري.

وعقب نهاية اللقاء اعتدى برانداو الذي يحمل الجنسية الفرنسية بالرأس على تياجو موتا مما تسبب في نزيف اللاعب من أنفه.

وهو الأمر الذي دعا رئيس نادي العاصمة، القطري ناصر الخليفي للمطالبة بتوقيع عقوبة "رادعة" ضد اللاعب بايقافه عن اللعب نهائية.

وقال الخليفي "ما حدث أمر خطير، لا يمكننا ترك هذا يحدث، إنها صورة سيئة لكرة القدم، أنتظر فرض عقوبة قوية على لاعب باستيا، أنتظر قرارا تاريخيا وعقوبة قاسية للغاية".

وأضاف رئيس النادي "واجبنا هو حماية اللاعبين ويجب علينا التصرف أمام هذا الاعتداء، أنا مستاء للغاية، الجميع شاهد ما حدث، والعقوبة أمر لا يمكن تجنبه، نتمنى أن يحدث هذا".

شاهد - اعتداء مهاجم باستيا علي تياجو موتا