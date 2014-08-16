كنائس نيجيريا تحظر إحضار جثث ضحايا «إيبولا» إليها

طلبت بعض الكنائس الكاثوليكية بنيجيريا من المواطنين عدم إحضار الجثث إليها وذلك لمنع انتشار فيروس «إيبولا»، الذي وصل إلى نيجيريا عن طريق الدبلوماسي باتريك ساوير، الذي يحمل الجنسيتين الليبيرية والأمريكية وتوفي بأحد مستشفيات لاجوس، العاصمة الإقتصادية للبلاد، منذ أيام بسبب الفيروس.

وقال القس موزيس اورابو، مطران الكنيسة الكاثوليكية بمدينة ماكوردي، بولاية بينوي، بشرق نيجيريا، في تصريحات صحفية: «علي المواطنين دفن الجثث بعد الوفاة مباشرة وعدم احضارها إلى الكنيسة».

كان مواطنون نيجيريون أكدوا، في وقت سابق، أن بعض كنائس البلاد حظرت المصافحة بالأيدي والقبلات اثناء قداس الأحد لمنع انتشار الفيروس.

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