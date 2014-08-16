مسؤول فلسطيني: إسرائيل سوف تحاسب على جرائمها أمام المحاكم الدولية

قال الدكتور سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إن إسرائيل سوف تحاسب على جرائها أمام المحاكم الدولية وأن الجانب الفلسطيني بصدد متابعة ذلك، ودراسة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لتنال وقادتها العقاب الذي تستحق.

جاء ذلك خلال لقاء الزعنون في مكتبه بالعاصمة الأردنية، عمان، السبت، رئيس البرلمان السلفادوري، سيجفريدو رييس، والوفد المرافق له، بحضور أعضاء المجلس الوطني زهير صندوقة وخالد مسمار ونجيب القدومي.

وقال الزعنون إنه على الرغم من المآسي والجرائم الإسرائيلية إلا أن الشعب الفلسطيني صامد ومتمسك بحقوقه ولن تكسره آلة الإرهاب الإسرائيلي ولن تثنيه عن مواصلة نضاله، وأنه موحد خلف مقاومته ويدعمها بكل قوة.

وأشاد بموقف رئيس البرلمان السلفادوري والوفد المرافق له المساند للشعب الفلسطيني والرافض للحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على غزة والضفة والقدس، وأبدى تقديره لرئيس البرلمان السلفادوري كونه أول رئيس برلمان يزور فلسطين منذ الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، مستعرضا للوفد آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن جهته، قال أحد أعضاء الوفد السلفادوري «إننا نعلن تضامننا ومساندتنا للشعب الفلسطيني وحقهم في أن تكون لهم دولة مستقلة وعاصمتها القدس، ونقول لإسرائيل إن هذه البلاد ليست لكم بل هي للشعب الفلسطيني ويجب على العالم أن يرسل ذات الرسالة لها، وإن الذين قتلوا في غزة قتلوا من أجل حرية بلادهم واستقلالها»، مؤكدا على أنه سوف يطلب من البرلمان والحكومة السلفادورية أن تكون سفارة بلاده في فلسطين وليس في إسرائيل.

>