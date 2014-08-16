بالصور.. أعلام وشعارات «داعش» ترفع أمام البيت الأبيض وفي القدس ولندن

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الجمعة، أن أجهزة الأمن الأمريكية تحقق في حادث ظهور شعارات وأعلام تستخدمها عناصر التنظيمات «الجهادية»، من بينها تنظيم «داعش»، أمام البيت الأبيض، والتى نشرت عبر حساب بموقع «تويتر».

وحسب الصورة المنشورة عبر حساب «قهر الطواغيت»، يظهر البيت الأبيض ليلا، وعلم أسود كتب عليه «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وعبارة: «نحن في دولتكم، ومدنكم، وشوارعكم، وأنتم هدفنا في أي مكان».

وتابعت «ديلي ميل» أن تلك الصورة حذفت من الحساب عقب نشرها، في 9 أغسطس الماضي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا لم يكن الحادث الأول، الذي تظهر فيه شعارات يستخدمها «الجهاديون» في مدن أمريكية حيث أشارت لصورة تم تداولها عبر موقع «تويتر» أيضا، في 30 يونيو الماضي، قالت إنها التقطت، في 20 يونيو الماضي، أمام مبنى في ولاية شيكاغو الأمريكية، وبها عبارة: «جنود (داعش) سيمرون من هنا قريبا».

وكذلك نشر حساب بـ«تويتر»، حمل اسم «المهاجر الشامي»، تغريدة قال فيها: «نحن هنا في الولايات المتحدة، بالقرب من هدفنا، قريبا».

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأسبوع الماضي، أن علما يستخدمه عناصر «داعش» تم العثور عليه في محل بمدينة القدس.

وكذلك أشارت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أن الأعلام السوداء، التى يستخدمها «الجهاديون» شوهدت في عدد من المدن الإسرائيلية، التى يقطنها العرب.

وفي بريطانيا، أوضحت صحيفة «جارديان» البريطانية أن «العلم الجهادي» رفع بجوارعلم فلسطين، فوق مبنى في شرق لندن، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة قوله إنهم لم يتلقوا أي بلاغات عن «رفع أعلام مسيئة».

وأشارت «جارديان» إلى أن الحكومة الألمانية تحظر رفع علم «داعش»، بينما في بريطانيا لا يعتبر غير قانوني.