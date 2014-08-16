300 عمل إرهابى وراء انقطاع الكهرباء

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن جهاز إدارة الكهرباء فى مصر حاليًا من أكفأ الأجهزة فى العالم، وإن مشكلة انقطاع الكهرباء ليست مشكلة إهمال أو تقصير فنى، وإنما بسبب العمليات التخريبية التى تستهدف محطات الكهرباء، مبينًا أنه فى الشهر الماضى تم حصر 300 عملية تخريب فى محطات الكهرباء.

وأضاف «محلب»، فى تصريحات صحفية، السبت ، أن العمليات التخريبية استهدفت المحطات الرئيسية لإصابتها بالشلل التام، وإن الجهاز الأمنى توصل إلى بعض عصابات منعدمى الضمير و«هيتعاقبوا هيتعاقبوا».

وحددت وزارة الداخلية 6 خلايا إرهابية تستهدف أبراج الضغط العالى ومحطات الكهرباء، مؤكدة أن عناصرها ينتمون لجماعة الإخوان، وأن أحدهم حصل على البيانات التفصيلية للمحطات والأبراج المؤثرة من المركز القومى للتحكم فى الطاقة، من خلال بعض العناصر الإخوانية من العاملين، ونفذوا أعمالاً تخريبية.

أكد اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، فى بيان للوزارة، السبت ، أن قطاع الأمن الوطنى تمكن من تحديد 6 خلايا، و40 من عناصرها تضطلع بالقيام بأعمال عدائية تستهدف تفجير أبراج ومحولات ومحطات الكهرباء بنطاق 6 محافظات هى: الجيزة، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، الإسكندرية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم استهداف عناصر تلك الخلايا وضبط عدد منهم، وتجرى ملاحقة الآخرين، موضحا أن المتهمين اعترفوا تفصيليا بمخططهم الإرهابى الذى يستهدف تفجير أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء.

فيما قالت مصادر مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، السبت ، إن فريقاً من خبراء المفرقعات تمكن من إبطال مفعول 3 عبوات بدائية ناسفة، بجوار كشك محول كهربائى، بمنطقة بولاق الدكرور، فجر السبت.

فيما تواصلت أزمة الانقطاعات الكهربائية، السبت ، حيث اشتكى المواطنون من تكرار حالات الانقطاع لأكثر من 4 مرات يوميا، فيما أشارت وزارة الكهرباء إلى حدوث «انفراج قريب» فى الأزمة.

وقال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، لـ«المصرى اليوم»، إن أزمة الانقطاعات ستشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، سواء بزيادة كميات الوقود أو توقع تحسن درجات الحرارة، أو دخول وحدات توليد جديدة خلال الأيام المقبلة، فيما أعلن مرصد الكهرباء أن أوقات الذروة استمرت، الجمعة ، لـ16 ساعة.