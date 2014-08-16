وفد برئاسة محافظ شمال سيناء يزور مشروع حفر قناة السويس الجديدة

قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إن مشروع حفر قناة السويس الجديد يعتبر من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها على أرض سيناء، ويهدف إلى عمل مشروع مواز لقناة السويس الحالية بعد توسعتها ومضاعفة طاقتها من السفر العابرة وتحقيق عائد كبير واتاحة حوالى مليون فرصة عمل.

ودعا المحافظ ـ خلال زيارته لمشروع حفر قناة السويس ـ إلى تكاتف المصريين خلف قيادتهم والمساهمة في دعم إنشاء المشروع القومي بجهود جميع المصريين والانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة ، حيث أنه يهدف إلى تنمية محور قناة السويس ويقوم على مساهمات المصريين.

وأوضح أن هذه الزيارة للمشروع على الطبيعة ولقاء العاملين فيه يهدف اطلاع أبناء المحافظة عليه وتحفيزهم على المساهمة فيه بكل الجهد سواء بالعمل أو بالمشاركة فى أسهم المشروع التى يتم طرحها قريبا.

ومن جانبه ، أكد العميد عمرو شلبي مسؤول القطاع الثاني بالمشروع أن المشروع ينقسم إلى جزئين بالحفر لطول 35 كيلومترا إلى جانب أعمال التوسعة ، ويتضمن 5 قنوات فرعية.

وأشار إلى أن المشروع بدأ الحفر فيه منذ حوالي 10 أيام وتعمل به حتى الآن 42 شركة ستزداد حتى تصل إلى حوالي 64 شركة ، وأن ناتج الحفر وصل إلى حوالي 8 ملايين متر مكعب ، وأن هيئة قناة السويس بدأت بالتوازي في أعمال التكريك في المناطق المخطط زيادة عمقها في المجري الملاحي للقناة الحالية ، وأن العمل يسير ليلا ونهارا وعلى مدار 24 ساعة يوميا للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له خلال عام حسبما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى عند تدشين بدء العمل في المشروع.

وكان محافظ شمال سيناء قد قام وبرفقته القيادات التنفيذية وعدد من المشايخ والعواقل وممثلي القبائل والعائلات والقيادات السياسية والشعبية والحزبية ومجموعات من الشباب ورجال الاعمال بزيارة إلى مشروع حفر قناة السويس الجديدة ، حيث التقى المحافظ باللواء العربي السروي محافظ السويس الذي زار المشروع على رأس وفد شبابي من المحافظة ، كما التقى بالمسؤولين عن المشروع والعاملين وأصحاب الشركات العاملة في المشروع.