مدرسة خولة بنت الأزور جاهزة لتدريب الراغبات في تأدية الخدمة الوطنية

أكدت مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية جاهزيتها لاستقبال وتدريب بنات الإمارات الراغبات في تأدية الخدمة الوطنية والمقدرة بتسعة أشهر مهما كان المؤهل العلمي.

وقالت المقدم الركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، ان القيادة الرشيدة اولت المرأة الإماراتية اهتماما كبيرا وقدمت لها كل الدعم لتمكينها من لعب دورها الفعال في المجتمع فمضت جنبا إلى جنب مع الرجل في بناء الوطن ورفع شأنه ووصلت إلى مناصب قيادية عليا في شتى الميادين حيث جاء إصدار القانون رقم 6 لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية ليفتح الباب أمام المرأة الإماراتية لتقف مع الرجل لإعلاء راية الوطن بين الأمم.

وأوضحت أن القدرات والإمكانيات في القوات المسلحة متضافرة لإنجاح مشروع الخدمة الوطنية وإظهاره بالصورة المضيئة حيث شيدت المباني الحديثة لاستقبال الدفعة الأولى من مجندات الخدمة الوطنية والاحتياطية وباتت أفضل المدربات على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل البرامج التدريبية لبنات الإمارات لتطوير مهاراتهن الشخصية والقيادية والبدنية.

وأضافت أن مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية تعد أول مدرسة عسكرية لتدريب الإناث في الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت عنوانا لبدء القوات المسلحة بتدريب الإناث ضمن كوادرها حيث تأسست المدرسة في شهر أغسطس عام 1990 بناء على توجيهات المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وعن المهام التي تؤديها مدرسة خولة بنت الأزور فيما يتعلق ببرنامج الخدمة الوطنية قالت المقدم الركن عفراء سعيد الفلاسي إن مدرسة خولة بنت الأزور هي مركز تدريب الإناث الوحيد في الدولة حيث تقام فيها دورات عسكرية للإناث الضباط وضباط الصف والأغرار وحاليا أوكلت إليها القيادة الحكيمة مهمة تدريب الإناث ضمن برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية حيث سيتم تدريب الإناث عسكريا وبدنيا بالإضافة محاضرات وطنية وأخرى دينية بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما تعد مدرسة خولة بنت الأزور إحدى وحدات قيادة التدريب الإنفرادي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وهي جهة تدريبية تنفيذية للخدمة الوطنية والاحتياطية حيث يتم فيها تدريب المجندات الجدد لمدة أثنى عشر أسبوعا منها عشرة أسابيع تدريب تأسيسي وأسبوعان تدريب تخصصي وخلال هذه المدة ستوفر المدرسة سكنا داخليا للمجندات يتمتع بحماية أمنية عالية المستوى وسيتم بعد الانتهاء من التدريب الأساسي توزيع المجندات بحسب الاختصاص على مختلف الوحدات.

وحثت الفلاسي الإماراتيات على أداء الخدمة الوطنية مشيرة الى انه لا شيء أهم من تلبية نداء الوطن والفوائد التي ستعود عليهن من خلال التدريب لا يمكن حصرها حيث تبدأ بتطوير مهاراتهن القيادية وتعزيز قدراتهن للعمل كفريق واحد والاعتماد على النفس.. منوهة إلى أنه لا داع للقلق من مدة المبيت أو الحجز فهي لن تتجاوز الأسبوعين وتكون فقط عند بداية الالتحاق.

وأوضحت أن القوات المسلحة ستقوم بتوفير مواصلات من وإلى المعسكرات ليتم نقل المجندات إلى كافة إمارات ومناطق الدولة في عطلة نهاية الأسبوع وذلك طيلة فترة التدريب الأساسي والتي تصل إلى ثلاثة أشهر.

وعن البرامج التدريبية التي سيتم تطبيقها أثناء فترة التدريب الأساسي في مدرسة خولة بنت الأزور اوضحت انه تم إعدادها من قبل قيادة التدريب الانفرادي بإشراف جهات مختصة، مؤكدة أن هذه البرامج صممت خصيصا للخدمة الوطنية والاحتياطية ..مشيرة الى أن طاقم التدريب والإشراف وكافة من يتواجد داخل المدرسة هم من النساء فقط وذلك تماشيا مع مبادئ ديننا الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.