تشديدات أمنية بمحيط قسم المطرية استعدادًا لتظاهرات الإخوان

شهد محيط قسم المطرية تشديدات أمنية، حيث تمركزت قوات الأمن بالشوارع المحيطة للقسم ، كما تواجدت مدرعات تابعة للقوات المسلحة تأهبًا لأي أعمال شغب أو تظاهرات قد تخرج مساء اليوم.

كانت صفحة “مطرية ضد الإنقلاب” أعلنت في بيان لها ”إنه تم حرق قسم المطرية القديم وإنه أصبح في خبر كان”.

وأعلنت صفحة تطلق على نفسها اسم “المجد للمجهولين” مسئوليتها عن حرق قسم المطرية. وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الجمعة بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قتل خلالها ثلاثة متظاهرين كما أصيب 7 آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية لتلقى الإسعافات اللازمة.

المراسل| بكر الشرقاوي