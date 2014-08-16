بالصور .. القبض على 35 من عناصر جماعة الإخوان بكفر الشيخ

تمكنت قوات الأمن وقوة من مباحث مطوبس والبرلس من القاء القبض على 35 من عناصر الإخوان، أثناء محاولتهم غلق الطريق الدولي الساحلي أمام مطوبس استجابة للدعوة للاحتشاد والتظاهر لإحياء ذكرى أحداث فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فقد ألقت قوات الأمن على 17 بالطريق الدولي الساحلي بمطوبس، حيث تجمع عدد منهم علي الطريق الدولي الساحلي، أمام محطة طلمبات الهوكس الجديدة دائرة مركز مطوبس ، حاملين لافتات ومرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.

حاول المتظاهرون غلق الطريق كما أغلق عدد من عناصر الجماعة رافد الطريق الدولي الساحلي أمام قرية العتارسة وتم القاء القبض على 18 من عناصر الجماعة وفر الباقون.

كما تم التحفظ على السيارتين رقمي :691 ف ف ط ، قيادة الثاني ، 9283 ل ف ب ( ميكروباص) قيادة التاسع والتي يستخدمونهما في نقل وحشد أعداد أخري من القري المجاورة و كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة بالتنسيق وإدارة الأمن الوطنى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7240 /2014 إدارى مركز مطوبس , وجاري العرض على النيابة العامة.

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