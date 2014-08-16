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إصابة سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر الزيات

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إصابة سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر الزيات إصابة سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر الزيات

طلق نارى

أصيب سائق، برش خرطوش بالقدم اليسرى في مشاجرة، بسبب خلافات مالية بقرية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات.

وتلقى العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات، بلاغًا بنشوب مشاجرة بقرية كفر الشوربجي بين طرف أول وليد عبد المنعم 18سنة عاطل مقيم قرية منيل الهويشات مركز طنطا،مؤمن محمد ابو بكر العربي مقيم قرية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات ،رامي رضا الفولي،محمود رضا الفولي شقيق الثالث مقيمان قرية شبرا النملة مركز طنطا وبين عادل عوض قنديل العربي 39سنة سائق مقيم قرية كفر الشوربجي مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى.

وانتقل ضباط مباحث كفر الزيات، وتبين قيام الطرف الأول بالحضور لمنزل الطرف الثاني مستقلين دراجتين ناريتين، وقام الثالث بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته على المجني عليه، وأحدث إصابته وفروا هاربين، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وليد عبد المنعم سالم وبحوزته طلقة خرطوش، واعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر 32164جنايات مركز كفر الزيات وتولت النيابة التحقيق.

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