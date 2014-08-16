كيم كردشيان لن تسامح بيونسيه وتطالبها بإعتذار علني
السبت 16-08-2014 14:46
كشفت نجمة المجتمع الأمريكي Kim Kardashian انها مازالت غاضبة من المغنيين العالميين Beyonce و Jay-Z لأنها تغيبا عن حفل زفافها الأسطوري من النجم kanye west، الذي أقيم في شهر أيار بإيطاليا.
ولعّل أكثر ما أثار غضب وإنزعاج Kardashian، هو أنهما إعتذرا عن الحضور في اللحظة الأخيرة من دون إعطاء سبب منطقي ومقنع لذلك، حسب ما اعلنت إحدى المصادر المؤكدة.
ونقلاً عن لسان Kim البالغة من العمر 31 عاماً، قال أحد الأشخاص: Beyonce أهانتها بهذا التصرّف، وهي لن تسامحها إلا إذا قدمت لها عتذاراً علنياً.
وفي حديث لصحيفة Touch الأمريكية، أضاف أحد المقربين من Kardashian: Kim ترى أن Beyonce إنسانة مزيفة ولا تشبه المغنية التي يعرفها الجميع.. فعدم حضورها الزفاف صفعة كبيرة وتصرّف بشع جداً، خصوصاً أن Beyonce كان من المفترض أن تكون إشبينة Kim.
ثم تابع قائلاً: Beyonce لا يمكن أن تواجه Kim.. هي لا تتقبل أن الأخيرة حققت شهرة واسعة بسبب فيلمها الجنسي، بينما هي عملت منذ أن كانت في الخامسة من عمرها كي تصل إلى ما هي عليه اليوم.
وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن غياب Robert kardashian شقيق Kim Kardashian عن حفل زواجها من West شكّل صفعة كبيرة بالنسبة لها أيضاً.
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