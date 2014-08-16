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فارس كرم لأصالة: لا أريد فتاة دلوعة بل فتاة تشبهني

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فارس كرم لأصالة: لا أريد فتاة دلوعة بل فتاة تشبهني فارس كرم لأصالة: لا أريد فتاة دلوعة بل فتاة تشبهني

السبت 16-08-2014 16:26

افتتحت أصالة الجزء الثاني من الحلقة التي استقبلت فيها فارس كرم وسليم سلامة وسابين، بتوجيه سؤال إلى فارس عن جديده، فأخبرها عن ألبومه الأخير. عندها، سألته عمّا إذا كان يفكر بتصوير كليب، فأجابها: "أنا لا أحب التصوير، وأشعر بالانزعاج بوجود الكاميرا، وكلّ أغنياتي نجحت من دون فيديو كليب، ولم يحصل في تجربتي أبداً أنّ أحد فيديو كليباتي نجح أكثر من الأغنية الخاصة به". ثم أشار إلى أنّه يحضّر لأغنية "سنغل" جديد مع الملحن سليم سلامة.

وبعد أن غنّى فارس أغنية "دادي دادي"، سألته أصالة من وحي هذه الأغنية، فردّ عليها: "أبداً، بل أفضل فتاة تشبهني.. أنا قوي من الخارج، ولكنني طفل في داخلي". فعقّبت أصالة: "هل مررت بتجربة حب؟". فقال فارس: "ربّما لو أنني أحببت لكنت استمررت في العلاقة. ولذلك، أنا أعتبر أنني لم أحبّ حتى الآن". ثم طرحت أصالة السؤال نفسه على سابين، التي أكّدت أنها لم تقع في الحبّ حتى الآن.

عندما غنّى فارس كرم أغنية الراحل فهد بلان: "لاركب حدّك يا الموتور"، رافقته أصالة غناء وعزفاً على الطبلة، ثمّ سألت سابين: "هل تغنين باللغة الأجنبية؟"، فردّت بأنّها تسمع أغنيات أجنبية أكثر ممّا تغنيها. ولكنّها فعلت ذلك بناء على طلب أصالة التي بدت مبهورة بغنائها حتى أنها علقت بالقول: "رهيبة... يبدو أنك متأثرة بالغناء الأجنبي أكثر من الغناء بالعربي". ثمّ أضافت: "هل أنت "دلّوعة"؟  فردّت سابين بالإيجاب، فقالت لها أصالة "من يدلّعك؟"، فقالت سابين: "الجميع". وهنا علق فارس بقوله: "بابي ومامي"، فردّت عليه أصالة بحسرة: "نحنا المعتّرين"، حيث تحدّثت عن كيف كانت تضربها أمّها، عندما كانت صغيرة حتى عندما تقع. ولذلك كانت تخبّئ نفسها عن والدتها، عندما كانت تقع، تجنّباً للضرب. أمّا فارس فقال بسخرية: "أهلي كانوا يدلّعونني كثيراً، خصوصاً عندما كنت أحضر علاماتي المدرسيّة، وحتى اليوم. أنا لا أحبّ  بعد ظهر يوم الأحد، لأنني لا أزال اشعر بأنني يجب أذهب إلى المدرسة في اليوم التالي". وتحدثت أصالة، عن كرهها للفترة الممتدة بين العصر والمغرب،  لأنّها  عندما كانت صغيرة كانت تمرّ في مثل هذا الوقت  لزيارة صديقتها، وعندما كانت تعود  إلى البيت كانت توبّخها والدتها.

سابين تحدّثت عن ألبومها الجديد، مبدية حرصها على متابعة كلّ التفاصيل الخاصّة به، وقالت: "أنا بيكي"، ممّا أثار تعليقات أصالة وفارس.

في ختام الحلقة، قالت أصالة لـ"سابين" بأنّها ستساعدها في اختيار اغنياتها لأنها تعرف اي الاغنيات تناسبها، كما نصحتها بعدم ارتداء الكعب العالي، بعد ان كانت قد تعثرت خلال السير، كما طلبت من سليم سلامة أن يُجهّز لها أغنية،  على أن يُساعدها فارس كرم في كيفيّة أداء الموّال الخاصّ بها.

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